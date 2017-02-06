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Самовыдвиженцам разрешат претендовать на пост губернатора в Свердловской области

6 февраля 2017, 10:40Добавить новость
выборы,город,закон,политика,Свердловская область,кандидаты,губернатор,самовыдвиженцы

На текущий момент самовыдвиженцам запрещено претендовать на пост губернатора, кандидаты могут быть выдвинуты только от партий. Однако в скором времени ситуация может измениться и пост губернатора станет открыт для самовыдвиженцев.

Решение о данных изменениях должно принять Законодательное собрание нашей области, сообщают «Вечерние ведомости».

А ведь плюсов-то сразу сколько получаем, если мою инициативу Евгений Владимирович поддержит: и явка, думаю, увеличится, и грядущие сентябрьские выборы сразу назовут открытыми и легитимными, и даже политтехнологи (куда без них) выгадают от пополнений в рядах оппонентов, -- рассказывает один из самовыдвиженцев – Андрей Альшевский.

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