Самовыдвиженцам разрешат претендовать на пост губернатора в Свердловской области

На текущий момент самовыдвиженцам запрещено претендовать на пост губернатора , кандидаты могут быть выдвинуты только от партий. Однако в скором времени ситуация может измениться и пост губернатора станет открыт для самовыдвиженцев.

Решение о данных изменениях должно принять Законодательное собрание нашей области, сообщают «Вечерние ведомости».





А ведь плюсов-то сразу сколько получаем, если мою инициативу Евгений Владимирович поддержит: и явка, думаю, увеличится, и грядущие сентябрьские выборы сразу назовут открытыми и легитимными, и даже политтехнологи (куда без них) выгадают от пополнений в рядах оппонентов, -- рассказывает один из самовыдвиженцев – Андрей Альшевский.