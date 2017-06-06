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Штраф 233 млн рублей и 9 лет тюрьмы получил экс-глава Белоярского ГО за взятку

6 июня 2017, 07:45Добавить новость
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В Белоярском городском округе под суд попал экс-заместитель главы округа за получение взятки в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в 2014 году Сергей Прохоренко обратился в фирму по строительству газовых котельных с незаконным предложением заключить контракт с муниципалитетом на модернизацию сферы ЖКХ в округе. За содействие Прохоренко полагалось 10% от цены контрактов. Добавим, что сотрудничество происходило через посредника.

Осенью этого же года город заключил с подрядчиком контракт на 9 млн рублей. Фирме предстояло построить газовую котельную в селе Некрасово. Позже без проведения конкурса было заключено еще несколько муниципальных контрактов, один из которых – на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Расчет с фирмой-подрядчиком состоялся в конце 2016 года. На счет фирмы было переведено свыше 33 миллионов рублей, из которых позже Прохоренко получил свою долю.

О неправомерных действия руководящего лица в органы сообщил директор фирмы и посредник. Они активно сотрудничали со следствием, поэтому уголовной ответственности им избежать удалось.

Сергей Прохоренко был приговорён к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 233 млн рублей. Также он в течение 24 месяцев не сможет работать в госорганах и муниципалитете.

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