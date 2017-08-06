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Новости Нижнего Тагила

2 700 кандидатов примут участие в выборах в органы местного самоуправления Свердловской области

6 августа 2017, 09:35Добавить новость
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Закончился приём заявок для участия в выборах в органы местного самоуправления Свердловской области. Из выдвинувшихся 3 000 человек заявки подали только 2 700.

5 августа избирательная комиссия Свердловской области закончила приём заявок для участия в выборах в местные органы самоуправления.

От партии «Единая Россия» в выборах примут участие 806 кандидатов. От партии «ЛДПР» поступило 566 заявок, от «КПРФ» – 236, от «Справедливой России» – 229. Помимо партийных списков избирательная комиссия приняла около 1000 заявок от самовыдвиженцев.

В ходе выборов обновится состав 53 представительных органов местного самоуправления, сообщает «Правда УрФО». В Нижнем Тагиле 5 кандидатов претендуют на пост главы города, в губернаторы Свердловской области баллотируются 6 человек.

10 сентября, помимо губернатора области и глав городов, свердловчанам предстоит выбрать депутатов 49 представительных органов муниципальных образований.

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