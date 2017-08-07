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Новости Нижнего Тагила

27 кандидатов выбыли из предвыборной гонки за кресла депутатов в думе Нижнего Тагила

7 августа 2017, 15:00Добавить новость
Нижний Тагил,выборы,политика,депутаты,избирательная комиссия,Лидия Брызгалова
3 августа стало известно, что два десятка выдвиженцев из Нижнего Тагила не смогут претендовать на депутатские мандаты. В минувшую пятницу в избирательной комиссии Нижнего Тагила прошла процедура проведения случайной выборки представленных подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. 

В итоге 20 претендентов получили отказ в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей:

  • Бальян Владимир Жоржевич 
  • Басанаева Елена Ивановна 
  • Даниленко Евгений Евгеньевич 
  • Ершов Денис Игоревич 
  • Зорина Виктория Александровна 
  • Иванов Александр Петрович 
  • Карелова Рия Александровна 
  • Кистанов Владимир Александрович 
  • Лисенков Алексей Александрович 
  • Логинов Леонид Евдокимович 
  • Лысенко Игорь Александрович 
  • Мошин Сергей Викторович 
  • Попов Анатолий Владимирович 
  • Сидлецкий Дмитрий Мичиславович 
  • Смирнов Виктор Николаевич 
  • Стуликов Анатолий Дмитриевич 
  • Филимонов Дмитрий Николаевич 
  • Царевников Александр Владимирович 
  • Чапурин Никита Анатольевич 
  • Якушева Кристина Николаевна  

Проверка всех подписей проводится как в окружных комиссиях, так и у нас. Всего в Нижнем Тагиле не допущены к участию в выборах 27 человек. Данные претенденты уже не смогут участвовать в выборах. Сейчас прием документов и регистрация кандидатов закончены, -- сообщила TagilCity.ru Лидия Брызгалова, председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила. 


 
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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