27 кандидатов выбыли из предвыборной гонки за кресла депутатов в думе Нижнего Тагила

3 августа стало известно, что два десятка выдвиженцев из Нижнего Тагила не смогут претендовать на депутатские мандаты. В минувшую пятницу в избирательной комиссии Нижнего Тагила прошла процедура проведения случайной выборки представленных подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов.
В итоге 20 претендентов получили отказ в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей:
- Бальян Владимир Жоржевич
- Басанаева Елена Ивановна
- Даниленко Евгений Евгеньевич
- Ершов Денис Игоревич
- Зорина Виктория Александровна
- Иванов Александр Петрович
- Карелова Рия Александровна
- Кистанов Владимир Александрович
- Лисенков Алексей Александрович
- Логинов Леонид Евдокимович
- Лысенко Игорь Александрович
- Мошин Сергей Викторович
- Попов Анатолий Владимирович
- Сидлецкий Дмитрий Мичиславович
- Смирнов Виктор Николаевич
- Стуликов Анатолий Дмитриевич
- Филимонов Дмитрий Николаевич
- Царевников Александр Владимирович
- Чапурин Никита Анатольевич
- Якушева Кристина Николаевна
Проверка всех подписей проводится как в окружных комиссиях, так и у нас. Всего в Нижнем Тагиле не допущены к участию в выборах 27 человек. Данные претенденты уже не смогут участвовать в выборах. Сейчас прием документов и регистрация кандидатов закончены, -- сообщила TagilCity.ru Лидия Брызгалова, председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила.