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Новости Нижнего Тагила

Прежний мэр Богдановича забаррикадировался в кабинете и мешает работать новому градоначальнику

7 августа 2017, 16:30Добавить новость
администрация,город,политика,Свердловская область,мэр,богданович,захват,власть

В администрации Богдановича в Свердловской области разгорелся скандал. 

Прежний мэр города не пускает вновь избранного градоначальника в кабинет.

Как сообщает Rupolit, новый градоначальник был избран не с первого раза. Им стал Владимир Голованов. Но мэр не может приступить к работе из-за препятствий, которые ему создает прежний управленец Владимир Москвин.

Последний утверждает, что произошел захват власти, мужчина забаррикадировался в кабинете, откуда снимает видео осады и выкладывает в интернет.

Стоит заметить, что Москвина поддерживает администрация области. 

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