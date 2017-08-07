Прежний мэр Богдановича забаррикадировался в кабинете и мешает работать новому градоначальнику

В администрации Богдановича в Свердловской области разгорелся скандал.

Прежний мэр города не пускает вновь избранного градоначальника в кабинет.





Как сообщает Rupolit, новый градоначальник был избран не с первого раза. Им стал Владимир Голованов. Но мэр не может приступить к работе из-за препятствий, которые ему создает прежний управленец Владимир Москвин.





Последний утверждает, что произошел захват власти, мужчина забаррикадировался в кабинете, откуда снимает видео осады и выкладывает в интернет.





Стоит заметить, что Москвина поддерживает администрация области.