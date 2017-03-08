Мэр Нижнего Тагила Носов претендует на второй срок и планирует добиться дополнительного финансирования для города

Глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок, об этом сообщает интернет-газета ZNAK.

В сентябре в Нижнем Тагиле пройдут выборы мэра города. Как и ранее, в 2012 году этот вопрос обсуждался с губернатором Евгением Куйвашевым. Сергей Носов также примет участие в губернаторской кампании: он станет кандидатом в сенаторы Совета Федерации РФ. В настоящее время эту должность занимает Эдуард Россель.





Таким образом, Нижний Тагил останется единственным муниципалитетом Свердловской области, где сохранятся прямые выборы действующего мэра, как сильного руководителя, возглавляющего в настоящее время администрацию.





В дальнейшем Носов планирует увеличить в городе финансирование инфраструктурных проектов. В свердловское правительство уже поступило обращение от главы города Нижнего Тагила о предоставлении дополнительных трех миллиардах рублей. В настоящее время его рассматривают в Минстрое и Минтрансе. В марте будет принято решение по этому вопросу.





Сергей Носов указал проекты, на реализацию которых пойдут средства. Среди них – строительство моста через тагильский пруд, проект организации уличного освещения «Светлый город».





Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, сам Сергей Носов не делал официального заявления в отношении выборов. В любом случае, окончательное решение по поводу его кандидатуры будет принимать губернатор региона.





Напомним, Сергей Носов был избран мэром в 2012 году, набрав 92% голосов избирателей. До избрания он, по предложению Евгения Куйвашева, несколько месяцев работал вице-губернатором, а ранее – гендиректором «РусСпецСталь», советником замгендиректора ФГУП «Рособоронэкспорт».