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Новости Нижнего Тагила

Свердловский депутат Гаффнер пожаловался на решение суда оставить ему прожиточный минимум

8 марта 2017, 09:30Добавить новость
город,деньги,дети,Екатеринбург,политика,Россия,Свердловская область,суд,прожиточный минимум,Илья Гаффнер
Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер в прошлом году был признан банкротом. Стало известно, что его доходы решением суда были ограничены минимумом. А именно из конкурсной массы на содержание троих его несовершеннолетних детей будут вычитаться расходы в размере прожиточного минимума

Однако депутат, порекомендовавший россиянам поменьше питаться в период кризиса, обжаловал такое решение судебной инстанции. Он потребовал увеличить средства на 208 тысяч рублей. Сообщается, что апелляция была принята в производство, пишет Znak.com.

Также напомним, что Гаффнер по требованию прокуратуры будет привлечен к ответственности за сокрытие доходов.

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