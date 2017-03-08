Свердловский депутат Гаффнер пожаловался на решение суда оставить ему прожиточный минимум

Однако депутат, порекомендовавший россиянам поменьше питаться в период кризиса, обжаловал такое решение судебной инстанции. Он потребовал увеличить средства на 208 тысяч рублей. Сообщается, что апелляция была принята в производство, пишет Znak.com.



Также напомним, что Гаффнер по требованию прокуратуры будет привлечен к ответственности за сокрытие доходов.