Свердловский депутат Гаффнер пожаловался на решение суда оставить ему прожиточный минимум

Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер в прошлом году был признан банкротом. Стало известно, что его доходы решением суда были ограничены минимумом. А именно из конкурсной массы на содержание троих его несовершеннолетних детей будут вычитаться расходы в размере прожиточного минимума
Однако депутат, порекомендовавший россиянам поменьше питаться в период кризиса, обжаловал такое решение судебной инстанции. Он потребовал увеличить средства на 208 тысяч рублей. Сообщается, что апелляция была принята в производство, пишет Znak.com.
Также напомним, что Гаффнер по требованию прокуратуры будет привлечен к ответственности за сокрытие доходов.