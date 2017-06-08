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Новости Нижнего Тагила

Мэр Богдановича стал фигурантом уголовного дела по факту использования служебного положения

8 июня 2017, 07:15Добавить новость
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Мэра Богдановича Владимира Москвина подозревают в использовании служебного положения. На чиновника было возбуждено уголовное дело, передает Комсомольская правда-Урал.

Следователи сообщают, что Москвин нанес ущерб мэрии округа, который оценивается в 130 000 рублей.

Однако в интересах следствия, подробности дела пока не разглашаются.

Также напомним, накануне стало известно, что экс-министр транспорт и связи региона Александр Сидоренко занимался незаконной предпринимательской деятельностью, в результате чего обогатился на 250 миллионов рублей.

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