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Новости Нижнего Тагила

Дмитрий Рогозин: выставка вооружения вернётся в Нижний Тагил в 2018 году (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 18:35Добавить новость
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Нижний Тагил достоин того, чтобы иметь собственную выставку вооружений. Он пообещал, что в 2018 году в Нижнем Тагиле будет проведена специализированная военная конференция.

9 сентября вице-премьер России Дмитрий Рогозин прибыл в Нижний Тагил для открытия фестиваля, посвященного Дню танкиста. В ходе приветственного слова он выразил сожаление, что День танкиста проходит в Нижнем Тагиле без традиционной выставки вооружении.

 

День танкиста сегодня проходит без традиционной выставки, которая раньше проходила в Нижнем Тагиле. Но я считаю, что это неправильно, -- сказал Рогозин.

 

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Фото: Выставка RAE-2015 в Нижнем Тагиле


Вице-премьер пообещал не просто вернуть выставку вооружений в Нижний Тагил. Танковые представления будут дополнены новыми мероприятиями.

 

Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город вернулась. И обещаю, что в следующем году, здесь помимо танкового представления, мы проведём и специализированную выставку, и крупную военно-промышленную конференцию, -- заявил вице-премьер.


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Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017


Решение о переносе выставки RAE из Нижнего Тагила в подмосковную Кубинку Дмитрий Рогозин назвал ошибкой, которую нужно исправлять.

Напомним, что в марте 2017 года стало известно о том, что выставка Russian Arms Expo будет проводиться в Москве. После этого было принято решение вместо выставки проводить фестиваль, посвященный Дню танкиста.


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