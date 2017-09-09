Дмитрий Рогозин: выставка вооружения вернётся в Нижний Тагил в 2018 году (ВИДЕО)

9 сентября вице-премьер России Дмитрий Рогозин прибыл в Нижний Тагил для открытия фестиваля, посвященного Дню танкиста. В ходе приветственного слова он выразил сожаление, что День танкиста проходит в Нижнем Тагиле без традиционной выставки вооружении.

День танкиста сегодня проходит без традиционной выставки, которая раньше проходила в Нижнем Тагиле. Но я считаю, что это неправильно, -- сказал Рогозин.

Фото: Выставка RAE-2015 в Нижнем Тагиле



Вице-премьер пообещал не просто вернуть выставку вооружений в Нижний Тагил. Танковые представления будут дополнены новыми мероприятиями.

Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город вернулась. И обещаю, что в следующем году, здесь помимо танкового представления, мы проведём и специализированную выставку, и крупную военно-промышленную конференцию, -- заявил вице-премьер.



Решение о переносе выставки RAE из Нижнего Тагила в подмосковную Кубинку Дмитрий Рогозин назвал ошибкой, которую нужно исправлять.



Напомним, что в марте 2017 года стало известно о том, что выставка Russian Arms Expo будет проводиться в Москве. После этого было принято решение вместо выставки проводить фестиваль, посвященный Дню танкиста.



