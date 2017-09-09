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Новости Нижнего Тагила

Мэр Волгограда на Дне танкиста позвал тагильчан на 75-летие Сталинградской битвы (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 18:50Добавить новость
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Глава города Волгоград Андрей Косолапов посетил Нижний Тагил в рамках празднования Дня танкиста.

Полигон поселка Старатель в рамках празднования Дня танкиста посетил мэр Волгограда Андрей Косолапов. Он передал тагильчанам привет от жителей Сталинградской земли, а также поблагодарил организаторов мероприятия, руководство области и города за приглашение Волгограда в Нижний Тагил.

 

Фестиваль, который проходит в Нижнем Тагиле, является уникальным. Он позволяет объединить поколения многих людей, показывает силу русского оружия и проводит патриотическое воспитание нашей молодежи, -- отметил  Андрей Косолапов.

 

Он также напомнил о том, что 2 февраля 2018 года Россия будет отмечать 75 годовщину победы в Сталинградской битве. Мэр Волгограда отметил, что в ходе исполнения Указа президента РФ Владимира Путина подготовка к ней идет полным ходом.

 

Сегодня Волгоград и Нижний Тагил снова вместе. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в город-герой Волгоград. Сталинградская битва – самое крупное сражение за всю историю человечества. Победа – это сердце, и оно билось благодаря многим артериям. И одна из этих артерий – Нижний Тагил. Именно отсюда на сражения отправлялись легендарные танки Т-34, на уральской земле формировались экипажи боевых машин. Наши отцы и деды доказали силу и могущество народа и показали всему миру, что мы непобедимы, -- заметил мэр Волгограда.

В конце своего выступления он поздравил тагильчан и гостей города с Днем танкиста, пожелал благополучия и успехов в военном деле.

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Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017

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