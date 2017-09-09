Мэр Волгограда на Дне танкиста позвал тагильчан на 75-летие Сталинградской битвы (ВИДЕО)

Полигон поселка Старатель в рамках празднования Дня танкиста посетил мэр Волгограда Андрей Косолапов. Он передал тагильчанам привет от жителей Сталинградской земли, а также поблагодарил организаторов мероприятия, руководство области и города за приглашение Волгограда в Нижний Тагил.

Фестиваль, который проходит в Нижнем Тагиле, является уникальным. Он позволяет объединить поколения многих людей, показывает силу русского оружия и проводит патриотическое воспитание нашей молодежи, -- отметил Андрей Косолапов.

Он также напомнил о том, что 2 февраля 2018 года Россия будет отмечать 75 годовщину победы в Сталинградской битве. Мэр Волгограда отметил, что в ходе исполнения Указа президента РФ Владимира Путина подготовка к ней идет полным ходом.

Сегодня Волгоград и Нижний Тагил снова вместе. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в город-герой Волгоград. Сталинградская битва – самое крупное сражение за всю историю человечества. Победа – это сердце, и оно билось благодаря многим артериям. И одна из этих артерий – Нижний Тагил. Именно отсюда на сражения отправлялись легендарные танки Т-34, на уральской земле формировались экипажи боевых машин. Наши отцы и деды доказали силу и могущество народа и показали всему миру, что мы непобедимы, -- заметил мэр Волгограда.