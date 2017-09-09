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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов: «Мы благодарны Дмитрию Рогозину за возврат RAE в Нижний Тагил» (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 20:00Добавить новость
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Мэр Нижнего Тагила выступил на Дне танкиста. Он поблагодарил вице-премьера России за возможность вернуть выставку вооружения и поздравил тагильчан с Днем танкиста.

Во время празднования Дня танкиста на полигоне поселка Старатель выступил мэр Нижнего Тагила. Сергей Носов поздравил тагильчан и гостей города с праздником и поблагодарил вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина за возвращение Russian Expo Arms в Нижний Тагил в 2018 году.

 

Хотелось бы сказать спасибо Дмитрию Олеговичу Рогозину за его вклад и его работу. Мы благодарны за возможность вернуть выставку вооружения в Нижний Тагил, -- отметил Сергей Носов.

 

Также глава Нижнего Тагила поздравил жителей Волгограда с Днем города, который они отмечают в День танкиста.

Вдоль линии обороны, которая нередко проходила в нескольких метрах от кромки воды реки Волги, стоят башни из тагильских танков. Эти монументы – символ победы и нерушимости нашего государства, поэтому в День танкиста Нижний Тагил предчувствует большой юбилей нашего народа – 75-летие Сталинградской битвы, -- сказал мэр Нижнего Тагила.

 

Он также поздравил волгоградцев с наступающим празднованием юбилея победы в Сталинградской битве. В ответ на выступление Сергея Носова мэр Волгограда пригласил тагильчан отметить 75-летие победы в Сталинградской битве в его родном городе.

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Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017

 

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