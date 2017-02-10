Новый заместитель министра строительства назначен в Свердловской области

До перехода на новое место назначенец работал руководителем Регионального управления капитального строительства, пишет Znak.





В управлении он руководил работами по строительству объектов Минобороны России в Центральном военном округе — на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Занимался подготовкой исходно-разрешительной документации, осуществлением строительного контроля и технического надзора при проведении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, -- сообщили в департаменте строительства.