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Новый заместитель министра строительства назначен в Свердловской области

10 февраля 2017, 12:50Добавить новость
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Приказ о назначении нового заместителя министра по строительству Свердловской области подписал накануне губернатор области Евгений Куйвашев. Должность будет замещать Игорь Дубровин.

До перехода на новое место назначенец работал руководителем Регионального управления капитального строительства, пишет Znak.

В управлении он руководил работами по строительству объектов Минобороны России в Центральном военном округе — на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Занимался подготовкой исходно-разрешительной документации, осуществлением строительного контроля и технического надзора при проведении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, -- сообщили в департаменте строительства.

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