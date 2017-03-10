Депутаты Свердловской области будут ограничены в пользовании служебным транспортом

Свердловским депутатам придется ограничить число своих поездок: будет введен лимит на пользование служебным транспортом, об этом сообщает «Уралинформбюро».

Ранее пользование служебными машинами не было ограничено ни количеством совершаемых поездок народными избранниками, ни суммой, потраченной на их совершение.



Впервые о введении ограничений на пользование служебным транспортом в начале марта заявила глава аппарата нижней палаты Татьяна Воронова.





В дальнейшем для депутатов Госдумы региона вводится лимит на поездки в пределах Свердловской области. 15 марта станет известна сумма годового лимита для совершения поездок.





Депутат Государственной Думы Андрей Альшевских считает, что это будет сумма, не превышающая 300 000 рублей в год. Отчет о потраченных средствах теперь будет осуществляться ежемесячно, информирует парламентарий. Уведомление о нововведении уже разослано всем депутатам региона.





Напомним, в Нижнем Тагиле депутаты потратили на транспортные услуги 1 163 000 рублей за год.