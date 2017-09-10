20 рейсов автобусов отменены на Руднике после погони за ними Вячеславом Горячкиным (ВИДЕО)

Претендент на звание народного избранника Горячкин с самого утра ездит по району в погоне за автобусами, которые перевозят жителей Рудника.

С утра гоняем автобусы МУП «Тагильский трамвай», -- сообщил в интервью прессе Вячеслав Горячкин, который претендует на пост депутата от Рудника.



Вячеслав Горячкин передвигался по Руднику, требуя у водителей путевые листы, обвиняя их в незаконной агитации. Также известно, что несколько автомобилей заблокировали 10 сентября проезд автобусу, который перевозил жителей города по маршруту.

Нам автобусы заклеили рекламой с мэром еще в августе, не сниматься же с рейса теперь, из-за того что Горячкин усмотрел в этом незаконное что-то. Вон, по всему городу плакаты Куйвашева висят - почему он их тогда не ходит и не завешивает? Понятно, почему! -- говорит водитель, которому пришлось высадить пассажиров и отменить работу по маршруту после действий Горячкина.



В итоге более 20 рейсов автобусов были отменены после того, как Горячкин оказался в полиции с жалобами на работу автобусов от МУП «Тагильский трамвай», который возглавляет Игорь Темнов - претендент на кресло депутата Городской думы Нижнего Тагила.





Мы ждали автобус на остановке - а он не пришел! Почему нужно устраивать такие проблемы для жителям Рудника? Темнов Руднику новые рейсы организовал, автобусы хорошие выделил. Соседка утром видела, говорит, за автобусами на машине ездит Горячкин, который своими листовками Сергея Носова заклеивал. А после этого автобусы задерживаются. Как простым людям-то ездить? -- возмущается, стоя на остановке, тагильчанка с большими сумками.



Сам Вячеслав Горячкин не стесняется нарушат закон, в частности, в области безопасности дорожного движения: на камеру журналистов АН «Между строк» он ведет активную беседу с кем-то по телефону и одновременно управляет автомобилем, что является нарушением ПДД и влечет за собой штраф в размере 1500 рублей.





2.7. Водителю запрещается: пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.





10 сентября Вячеслав Горячкин обвинил водителей автобусов от МУПа Игоря Темнова в нападениях и угрозах, однако подтверждений эти факты на данные момент не получили. Весной 2017 года Вячеслав Горячкин проиграл Темнову праймериз, и после этого Горячкину пришлось без поддержки партии становится самовыдвиженцем. Еще ранее - в 2016 году - Горячкина исключили из политсовета Единой России. Это решение политсовета партии связывают в том числе и с третьим сроком за наркоторговлю у отца Горячкина, которые был помещен на 10 лет в колонию особого режима за рецидив в наркосбыте.