Агитация в день голосования замечена в Нижнем Тагиле: ведется расследование (ВИДЕО)

О том, что в Тагилстроевском районе, по их мнению, даже в день выборов продолжается агитация, журналистам TagilCity.ru сообщили тагильчане.

Если я ничего не путаю, то в день выборов запрещена любая агитация. А у нас на Тагилстрое работает пропагандистская машина, во всех смыслах этого слова, кандидата Горячкина. Рядом стоит ДПС, но никак не вмешивается в процесс. Разве так можно? -- возмутился в разговоре с журналистом TagilCity.ru житель Тагилстроя Антон.

Видео, снятое жителем Тагилстроя, 10 сентября, 2017 г.

Полиция Нижнего Тагила фиксирует обращения граждан, связанные с предполагаемыми нарушениями избирательного законодательства, но правовая оценка им будет даваться позднее.

Все заявки мы принимаем, по вызовам выезжаем оперативно. Мы фиксируем все факты, о которых заявляют избиратели. Правовая оценка этим фактам будет дана позже, -- рассказал начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров.



Напомним, 10 сентября в Единый день голосования в Нижнем Тагиле избираются мэр города, депутаты Городской думы седьмого созыва, губернатор Свердловской области.



TagilCity.ru приглашает всех горожан с паспортом прийти на избирательные участки по месту жительства, чтобы отдать свой голос.