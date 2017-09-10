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Новости Нижнего Тагила

Агитация в день голосования замечена в Нижнем Тагиле: ведется расследование (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 13:50Добавить новость
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Транспорт с агитационными материалами одного из кандидатов в Городскую думу Нижнего Тагила замечен в Тагилстроевском районе.

О том, что в Тагилстроевском районе, по их мнению, даже в день выборов продолжается агитация, журналистам TagilCity.ru сообщили тагильчане.  

 

Если я ничего не путаю, то в день выборов запрещена любая агитация. А у нас на Тагилстрое работает пропагандистская машина, во всех смыслах этого слова, кандидата Горячкина. Рядом стоит ДПС, но никак не вмешивается в процесс. Разве так можно? -- возмутился в разговоре с журналистом TagilCity.ru житель Тагилстроя Антон. 

 

Видео, снятое жителем Тагилстроя, 10 сентября, 2017 г. 

 

Полиция Нижнего Тагила фиксирует обращения граждан, связанные с предполагаемыми нарушениями избирательного законодательства, но правовая оценка им будет даваться позднее.

 

Все заявки мы принимаем, по вызовам выезжаем оперативно. Мы фиксируем все факты, о которых заявляют избиратели. Правовая оценка этим фактам будет дана позже, -- рассказал начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров. 


Напомним, 10 сентября в Единый день голосования в Нижнем Тагиле избираются мэр города, депутаты Городской думы седьмого созыва, губернатор Свердловской области.

TagilCity.ru приглашает всех горожан с паспортом прийти на избирательные участки по месту жительства, чтобы отдать свой голос

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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