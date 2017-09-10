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Новости Нижнего Тагила

Дзержинский район участвует в голосовании активнее других районов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 16:30Добавить новость
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Стали известны данные по ходу голосования в Нижнем Тагиле.

Так, по данным на 12 часов, стал известен процент проголосовавших тагильчан:

  • Дзержинский район – 18,47%
  • Ленинский район – 14,64%
  • Тагилстроевский район – 17,82%

Общий процент проголосовавших по городу составляет 17,03%.

 

Далее данные по проценту проголосоваших жителей Нижнего Тагила на 15 часов:

  • Дзержинский район - 31,18%
  • Ленинский район - 30,02%
  • Тагилстроевский район - 33,15%

Общий процент участников голосования по городу составляет 33,15%.


Также стало известно о количестве тагильчан, участвовавших в голосовании. Данные на 15:00:

  • Дзержинский район – 33 497 человек
  • Ленинский район – 26 012 человек
  • Тагилстроевский район – 31 257 человек

 

На данный момент, жители Дзержинского района проявляют активность в голосовании больше жителей других районов Нижнего Тагила.

 

Фотоотчет Выборы в Нижнем Тагиле, 10.09.2017

 

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