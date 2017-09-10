Дзержинский район участвует в голосовании активнее других районов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Стали известны данные по ходу голосования в Нижнем Тагиле.

Так, по данным на 12 часов, стал известен процент проголосовавших тагильчан:

Дзержинский район – 18,47%

Ленинский район – 14,64%

Тагилстроевский район – 17,82%

Общий процент проголосовавших по городу составляет 17,03%.

Далее данные по проценту проголосоваших жителей Нижнего Тагила на 15 часов:

Дзержинский район - 31,18%

Ленинский район - 30,02%

Тагилстроевский район - 33,15%

Общий процент участников голосования по городу составляет 33,15%.



Также стало известно о количестве тагильчан, участвовавших в голосовании. Данные на 15:00:

Дзержинский район – 33 497 человек

Ленинский район – 26 012 человек

Тагилстроевский район – 31 257 человек

На данный момент, жители Дзержинского района проявляют активность в голосовании больше жителей других районов Нижнего Тагила.