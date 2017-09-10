Дзержинский район участвует в голосовании активнее других районов Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Стали известны данные по ходу голосования в Нижнем Тагиле.
Так, по данным на 12 часов, стал известен процент проголосовавших тагильчан:
- Дзержинский район – 18,47%
- Ленинский район – 14,64%
- Тагилстроевский район – 17,82%
Общий процент проголосовавших по городу составляет 17,03%.
Далее данные по проценту проголосоваших жителей Нижнего Тагила на 15 часов:
- Дзержинский район - 31,18%
- Ленинский район - 30,02%
- Тагилстроевский район - 33,15%
Общий процент участников голосования по городу составляет 33,15%.
Также стало известно о количестве тагильчан, участвовавших в голосовании. Данные на 15:00:
- Дзержинский район – 33 497 человек
- Ленинский район – 26 012 человек
- Тагилстроевский район – 31 257 человек
На данный момент, жители Дзержинского района проявляют активность в голосовании больше жителей других районов Нижнего Тагила.
Фотоотчет Выборы в Нижнем Тагиле, 10.09.2017
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