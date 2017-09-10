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Новости Нижнего Тагила

Голосование за кандидатов на посты мэра, депутатов и губернатора началось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 сентября 2017, 08:25Добавить новость
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В Нижнем Тагиле открыли свои двери избирательные участки: жители города во всех районах смогут проголосовать за кандидатов на три вида постов. В этот день Нижний Тагил выберет своего нового мэра, депутатов Городской думы 7 созыва и губернатора Свердловской области. Избирательные комиссии уже готовы работать с тагильчанами, которые пришли заполнить биллютени и тем самым сообщить, кому они готовы доверить управление городом и регионом.

10 сентября голосовать придут самые разные люди - и те, кто впервые участвует в голосовании, и избиратели со стажем. 

И каждый сможет принять участие в уникальном розыгрыше: по всей Свердловской области разыгрывают 15 квартир, 130 автомобилей и еще 710 000 подарков и сувениров

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