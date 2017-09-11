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Новости Нижнего Тагила

Игорь Темнов побеждает Вячеслава Горячкина с отрывом более 800 голосов в 9 округе в Нижнем Тагиле

11 сентября 2017Добавить новость
выборы,Нижний Тагил,Игорь Темнов,Горячкин,Рудник,Тагилстрой
Более 800 голосов избирателей составляет отставание Вячеслава Горячкина от Игоря Темнова в 9 округе Нижнего Тагила. По предварительным данным от избирательной комиссии Нижнего Тагила, Игорь Темнов - советник мэра и директор МУП «Тагильский Трамвай» - лидирует по 9 округу (Тагилстрой, Рудник). Его преимущество над ближайшим соперником Вячеславом Горячкиным составляет более 800 голосов, при этом посчитаны бюллетени уже на большинстве избирательных участков округа. 

Все окончательные официальные будут опубликованы уже 11 сентября на TagilCity.ru.
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