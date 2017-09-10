| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Избирательные участки закрылись в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 20:10Добавить новость
Нижний Тагил,выборы,избирательный участок,голосование,политика,мэр,губернатор,депутат,кандидаты,избиратели
Единый день голосования завершился в Нижнем Тагиле. Двери городских избирательных участком закрыты.

10 сентября жители Нижнего Тагила выбирали мэра Нижнего Тагила, депутатов Городской думы седьмого созыва, губернатора Свердловской области.

По данным на 15:00, свои голоса за кандидатов отдали около трети городских избирателей.

Избирательные участки Нижнего Тагила, как и планировалось, закрылись в 20:00.

Видео: трансляция закрытия избирательного участка порталом TagilCity.ru.

Чтобы узнать о предварительных итогах выборов – следите за новостями TagilCity.ru.  

 

Фотоотчет: Выборы в Нижнем Тагиле, 10.09.2017

 

Читать все новости о выборах в Нижнем Тагиле 

 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Голосование за кандидатов на посты мэра, депутатов и губернатора началось в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 08:25
4 6
Инклюзивные кабинки для избирателей с особенностями здоровья предусмотрены в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
сегодня, 13:15
0 0
10 фактов о выборах 10 сентября в Нижнем Тагиле
7 сентября, 19:40
2 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 73
Подписаться на новости