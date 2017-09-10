Избирательные участки закрылись в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Единый день голосования завершился в Нижнем Тагиле. Двери городских избирательных участком закрыты.
10 сентября жители Нижнего Тагила выбирали мэра Нижнего Тагила, депутатов Городской думы седьмого созыва, губернатора Свердловской области.
По данным на 15:00, свои голоса за кандидатов отдали около трети городских избирателей.
Избирательные участки Нижнего Тагила, как и планировалось, закрылись в 20:00.
Видео: трансляция закрытия избирательного участка порталом TagilCity.ru.
Чтобы узнать о предварительных итогах выборов – следите за новостями TagilCity.ru.
Фотоотчет: Выборы в Нижнем Тагиле, 10.09.2017
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