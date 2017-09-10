Предварительное распределение голосов между партиями стало известно в Нижнем Тагиле

«Единая Россия» с показателем свыше 59% голосов. У нее в Думе может быть 8 мандатов. На 2 мандата могут рассчитывать в КПРФ с 13% голосов, далее идут депутаты от

«Справедливой России», за 1

2,86% голосов тагильчан они получат 2 мандата. Еще 1 мандат может получить

«Партия Роста», если удержит показатели на уровне текущих 3,34% голосов.