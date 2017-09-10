Предварительное распределение голосов между партиями стало известно в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила 10 сентября 2017 года заполняли 4 вида бюллетеней, в том числе высказывали свои предпочтения политическим партиям, которые претендуют на места в Городской думе. Лидером голосования, по данным обработки трети бюллетеней, в Нижнем Тагиле является «Единая Россия» с показателем свыше 59% голосов. У нее в Думе может быть 8 мандатов. На 2 мандата могут рассчитывать в КПРФ с 13% голосов, далее идут депутаты от «Справедливой России», за 12,86% голосов тагильчан они получат 2 мандата. Еще 1 мандат может получить «Партия Роста», если удержит показатели на уровне текущих 3,34% голосов.
Предварительное распределение голосов между партиями стало известно в Нижнем Тагиле10 сентября 2017, 23:40Добавить новость
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