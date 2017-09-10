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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов и Вячеслав Погудин пригласили жителей Нижнего Тагила на выборы (ВИДЕО)

10 сентября 2017, 14:55Добавить новость
выборы,политика,Носов,Погудин,Нижний Тагил,голосование,Свердловская область,призы

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Заксобрания Свердловской области от Ленинского района пригласили жителей города принять участие в выборах.

В комментарии для TagilCity.ru глава города призывает идти на выборы в первую очередь не за призами, а для того, чтобы выбрать ту власть, которая будет работать на благо общества.

 

В интервью Вячеслав Погудин призвал отметил, что 10 сентября – очень важный день для Нижнего Тагила и региона в целом, «но и тех надежд, которые у каждого есть».

 

Фотоотчет Выборы в Нижнем Тагиле, 10.09.2017

 

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