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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила присоединились к выборам в Единый день голосования (ФОТО, ВИДЕО)

10 сентября 2017, 10:50Добавить новость
Нижний Тагил,выборы,голосование,Игорь Темнов,Малых,Вячеслав Малых,Галина Масликова,избирательный участок,коиб
Жители Нижнего Тагила 10 сентября с 8:00 начали голосовать на городских избирательных участках.

Некоторые из тагильчан пришли на выборы заранее. Все они дожидались официального открытия избирательных участков в помещении. Для пенсионеров были предусмотрены места, где они могли бы сесть.

Начался Единый день голосования в Нижнем Тагиле с торжественного исполнения гимна.

 

 

 


Затем после необходимых процедур граждане получали бюллетени и делали свой выбор в специальных кабинках. Известно, что начало голосования не обошлось без технических заминок. Так на избирательном участке №2207 завис комплекс обработки избирательных бюллетеней (далее КОИБ).

 

Какие могут быть эмоции? На работу опаздываю, -- выразила недовольство одна из избирательниц. 

 

Нижний Тагил,выборы,голосование,Игорь Темнов,Малых,Вячеслав Малых,Галина Масликова,избирательный участок,коиб


Тем не менее, в целом, несмотря на непогоду и технические заминки, на участках царит позитивная атмосфера.

Для тех тагильчан, кому недавно исполнилось 18 лет, эти выборы стали первыми.

 

Я сама всегда участвую в голосовании, на этот раз, впервые, на выборы я пришла с дочерью. Я считаю участие в выборах почётным долгом каждого гражданина, -- прокомментировали избиратели.

 

Нижний Тагил,выборы,голосование,Игорь Темнов,Малых,Вячеслав Малых,Галина Масликова,избирательный участок,коиб

Фото: 10 сентября, 2017 г.

 

Присоединись к голосованию и официальные лица города - советники мэра Нижнего Тагила.

 

Я свой выбор сделал. Я думаю, мы все с вами видим, какие в нашем городе произошли перемены за последние 5 лет, -- рассказал TagilCity.ru после голосования советник мэра по развитию дорожно-транспортной сети Игорь Темнов.

 

 

Я считаю, каждый гражданин страны должен участвовать в выборах. Чтобы показать свою позицию, высказать своё мнение, -- проголосовав, рассказал TagilCity.ru советник мэра по развитию малого и среднего предпринимательства Вячеслав Малых.

 
 

Выборы для меня это праздник. Это выбор будущего. Это возможность продемонстрировать гражданскую позицию. Я верю в перспективы города и голосую за будущее Нижнего Тагила, -- рассказала журналисту TagilCity.ru после голосования советник мэра по развитию системы образования Галина Масликова.

 

Видео: 10 сентября, 2017 г.


Напомним, 10 сентября в Нижнем Тагиле проходит Единый день голосования. Тагильчане избирают мэра Нижнего Тагила, депутатов Городской думы Нижнего Тагила седьмого созыва, губернатора Свердловской области.

Если вы ещё не проголосовали, редакция TagilCity.ru приглашает вас с паспортом на избирательный участок по месту жительства. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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