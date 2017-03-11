| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Экс-глава думы Дегтярска подал жалобув Уставной суд Свердловской области на закон о выборах глав городов

11 марта 2017, 13:05Добавить новость
администрация,выборы,город,закон,политика,Свердловская область,суд,Дегтярск,мэр,Уставной суд

Бывший глава думы Дегтярска Николай Перков обратился в Уставной суд Свердловской области с просьбой проверить ст. 5 областного закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области» на соответствие с Уставом региона.

Как пишет Накануне.ру, дата судебного заседания пока не назначена, стоит заметить, что с подобной просьбой в суд уже обратился один из представителей Дегтярска.

Согласно вышеуказанной статье, глав городов можно избирать только в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и четырех ЗАТО, в остальных муниципалитетах области градоначальники избираются в думе конкурсной комиссией.

Николай Перков считает, что данное положение противоречит Уставу региона.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Мэр Нижнего Тагила Носов претендует на второй срок и планирует добиться дополнительного финансирования для города 8 марта, 17:10 1
Глава администрации Верх-Исетского района в Екатеринбурге попал под домашний арест 23 февраля, 09:00
Сергей Носов вновь избран секретарем Нижнетагильского местного отделения «Единой России» 20 декабря 2016, 11:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 21
Подписаться на новости