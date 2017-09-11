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Новости Нижнего Тагила

14 квартир и 65 автомобилей разыграно в Свердловской области на фестивале «Уральские самоцветы»

11 сентября 2017, 06:00Добавить новость
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В Свердловской области подводят итоги акции «Уральские самоцветы», которая была проведена в единый день голосования – 10 сентября.

Так, жители 20 городов региона, участвующих в фестивале, получили в подарок:

  • 14 однокомнатных квартир
  • 65 автомобилей Lada Granta 
  • Порядка 5 тысяч единиц бытовой техники
  • Более 700 тысяч сувениров.


10 сентября тагильчане выиграли 3 квартиры и 13 автомобилей. Вручение призов состоялось на торжественном награждении в Нижнем Тагиле.

Всего в области работали 742 центра награждения, где разыгрывались 15 квартир, 130 автомобилей, 10 тысяч единиц бытовой техники и 700 тысяч других подарков.

 

 
 
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