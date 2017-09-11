14 квартир и 65 автомобилей разыграно в Свердловской области на фестивале «Уральские самоцветы»

Так, жители 20 городов региона, участвующих в фестивале, получили в подарок:





14 однокомнатных квартир

65 автомобилей Lada Granta

Порядка 5 тысяч единиц бытовой техники

Более 700 тысяч сувениров.



10 сентября тагильчане выиграли 3 квартиры и 13 автомобилей. Вручение призов состоялось на торжественном награждении в Нижнем Тагиле.



Всего в области работали 742 центра награждения, где разыгрывались 15 квартир, 130 автомобилей, 10 тысяч единиц бытовой техники и 700 тысяч других подарков.