14 квартир и 65 автомобилей разыграно в Свердловской области на фестивале «Уральские самоцветы»

В Свердловской области подводят итоги акции «Уральские самоцветы», которая была проведена в единый день голосования – 10 сентября.
Так, жители 20 городов региона, участвующих в фестивале, получили в подарок:
- 14 однокомнатных квартир
- 65 автомобилей Lada Granta
- Порядка 5 тысяч единиц бытовой техники
- Более 700 тысяч сувениров.
10 сентября тагильчане выиграли 3 квартиры и 13 автомобилей. Вручение призов состоялось на торжественном награждении в Нижнем Тагиле.
Всего в области работали 742 центра награждения, где разыгрывались 15 квартир, 130 автомобилей, 10 тысяч единиц бытовой техники и 700 тысяч других подарков.