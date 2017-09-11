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Новости Нижнего Тагила

1649 человек наблюдали за ходом голосования в Свердловской области

11 сентября 2017, 08:30Добавить новость
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В Свердловской области подсчитали количество наблюдателей в день голосования. Их было 1649 человек.

Сообщается, что ожидалось на порядок больше, почти в два раза – 2951. В сравнении с выборами в прошлом году, когда избирали депутатов Госдумы, показатель явки составлял 18%.

На местах работали 1068 сотрудников участковых комиссий, имеющих право совещательного голоса, передает пресс-служба областного избиркома. В числе назначенных кандидатами лиц – 760 человек, избирательными объединениями – 308.

Интересно, что наибольшее количество членов с правом совещательного голоса было назначено в комиссии избирательных участков в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Сысерти и Североуральске.

 

От КПРФ назначено 144 члена УИК, от «Единой России» в составы участковых комиссий вошли 124 человека, от «Справедливой России» – 25 человек, от ЛДПР – 13, от политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» – 2 члена УИК с правом совещательного голоса, -- рассказали в избиркоме региона.

 

 

 

 
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