Правительство Свердловской области будет распущено 14 сентября (ФОТО)

Переизбранный на новый срок губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распустит региональное правительство. Событие назначено на 14 сентября. Официально в должность главы региона Куйвашев вступит 15 сентября. Напомним, своих соперников на выборах он обошел с результатом 62%.





Сроки, в которые будет сформировано новое правительство, пока не известны. До этого времени все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности. Ожидается, что первых двух заместителей и министра финансов глава региона представит Законодательному собранию 25 сентября.





Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских на своей странице в Facebook поздравил главу региона с победой на выборах и призвал его очистить правительство от тех, кто бездельничал и халтурил, пишет Rupolit.





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