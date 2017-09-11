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Новости Нижнего Тагила

Правительство Свердловской области будет распущено 14 сентября (ФОТО)

11 сентября 2017, 20:10Добавить новость
администрация,выборы,закон,Свердловская область,чиновники,куйвашев,Правительство
Роспуск правительства Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на 14 сентября.

Переизбранный на новый срок губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распустит региональное правительство. Событие назначено на 14 сентября. Официально в должность главы региона Куйвашев вступит 15 сентября. Напомним, своих соперников на выборах он обошел с результатом 62%.

Сроки, в которые будет сформировано новое правительство, пока не известны. До этого времени все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности. Ожидается, что первых двух заместителей и министра финансов глава региона представит Законодательному собранию 25 сентября.

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских на своей странице в Facebook поздравил главу региона с победой на выборах и призвал его очистить правительство от тех, кто бездельничал и халтурил, пишет Rupolit.

администрация,выборы,закон,Свердловская область,чиновники,куйвашев,Правительство

Фото: Rupolit.ru

 
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