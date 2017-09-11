Предварительные данные о будущих депутатах Городской думы известны в Нижнем Тагиле

В окружных комиссиях Нижнего Тагила озвучили предварительные данные по результатам голосования в одномандатных округах.
Округ №1
- Малимоненко Надежда Олеговна 343 голоса, 9,81%
- Юсупов Руслан Рафаильевич 2316 голосов, 66,23%
- Безденежных Антон Юрьевич 329 голосов, 9,41%
- Воронин Владимир Иванович 509 голосов, 14,56%
Округ № 2
- Добротин Василий Евгеньевич 279 голосов, 9,2%
- Басанаева Елена Ивановна 129 голосов, 4,25%
- Гореленко Роман Александрович 1972 голоса, 65%
- Бикеева Ирина Юрьевна 296 голосов, 9,76%
- Морозов Олег Викторович 176 голосов, 5,8%
- Шишкина Людмила Сергеевна 182 голоса, 6,0%
Округ № 3
- Иванов Никита Сергеевич 728 голосов, 18,33%
- Раудштейн Вадим Анатольевич 2854 голоса, 71,85%
- Романов Кирилл Павлович 390 голосов, 9,82%
Округ № 4
- Уткин Андрей Михайлович 109 голосов, 6,14%
- Станев Александр Сергеевич 113 голосов, 6,37%
- Базилевич Игорь Владимирович 1186 голосов, 66,82%
- Кубасов Алексей Михайлович 238 голосов, 13,41%
- Раинбаков Ильдар Салимчанович 129 голосов, 7,27%
Округ № 5
- Упоров Геннадий Емельянович 340 голосов, 30,91%
- Антонов Владимир Иванович 578 голосов, 52,55%
- Марченков Анатолий Иванович 182 голоса, 16,55%
Округ № 6
- Мишин Александр Геннадьевич 382 голоса, 12,79%
- Белоусов Сергей Орестович 525 голосов, 17,58%
- Беркутов Никита Александрович 1817 голосов, 60,83%
- Фуфаева Ирина Владимировна 263 голоса, 8,8%
Округ № 7
- Таскаев Александр Игоревич 270 голосов, 9,62%
- Рохлин Евгений Борисович 165 голосов, 5,88%
- Петров Александр Борисович 297 голосов, 10,58%
- Шерстобитов Андрей Сергеевич 558 голосов, 19,89%
- Атаманкин Николай Сергеевич 1372 голоса, 48,9%
- Старостин Анатолий Михайлович 144 голоса, 5,13%
Округ № 8
- Голышкин Алексей Викторович 380 голосов, 11,19%
- Пудовкин Сергей Игоревич 416 голосов, 12,25%
- Корякин Денис Анатольевич 1878 голосов, 55,30%
- Александрова Елена Викторовна 472 голоса, 13,9%
- Ежов Алексей Валерьевич 250 голосов, 7,36%
Округ № 9
- Темнов Игорь Анатольевич 2180 голосов, 47,39%
- Горячкин Вячеслав Алексеевич 1460 голосов, 31,74%
- Паньков Виталий Анатольевич 366 голосов, 7,96%
- Желиба Владимир Григорьевич 410 голосов, 8,91%
- Трубицин Павел Николаевич 184 голоса, 4,0%
Округ № 10
- Обельчак Андрей Александрович 1845 голосов, 66,08%
- Горбунов Владимир Борисович 338 голосов, 12,11%
- Бояркин Михаил Валентинович 382 голоса, 13,68%
- Ярмонов Дмитрий Иванович 227 голосов, 8,13%
Округ № 11
- Малых Вячеслав Владимирович 1095 голосов, 70,15%
- Жуков Николай Александрович 170 голосов, 10,89%
- Шадрин Борис Васильевич 154 голоса, 9,87%
- Петров Вадим Андреевич 142 голоса, 9,10%
Округ № 12
- Масликова Галина Анатольевна 2112 голосов, 62,52%
- Потанин Владислав Владимирович 657 голосов, 19,45%
- Хребтиков Сергей Павлович 333 голоса, 9,86%
- Гаев Владимир Александрович 276 голосов, 8,17%
Округ № 13
- Уткин Владислав Игоревич 238 голосов, 12,45%
- Бабкин Сергей Валентинович 113 голосов, 5,91%
- Костенников Дмитрий Олегович 191 голос, 9,99%
- Шведов Константин Николаевич 1107 голосов, 57,93%
- Комышев Алексей Владимирович 146 голосов, 7,64%
- Лежнин Владимир Васильевич 116 голосов, 6,07%
Округ № 14
- Рякин Евгений Владимирович 127 голосов, 11,56%
- Пырин Алексей Анатольевич 709 голосов, 64,51%
- Данилов Александр Иванович 179 голосов, 16,29%
- Смирнов Артем Олегович 84 голоса, 7,64%