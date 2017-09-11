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Новости Нижнего Тагила

Предварительные данные о будущих депутатах Городской думы известны в Нижнем Тагиле

11 сентября 2017, 04:30Добавить новость
В окружных комиссиях Нижнего Тагила озвучили предварительные данные по результатам голосования в одномандатных округах.
Округ №1 
  • Малимоненко Надежда Олеговна 343 голоса, 9,81%
  • Юсупов Руслан Рафаильевич 2316 голосов, 66,23%
  • Безденежных Антон Юрьевич 329 голосов, 9,41% 
  • Воронин Владимир Иванович 509 голосов, 14,56%

Округ № 2 
  • Добротин Василий Евгеньевич 279 голосов, 9,2% 
  • Басанаева Елена Ивановна 129 голосов, 4,25% 
  • Гореленко Роман Александрович 1972 голоса, 65% 
  • Бикеева Ирина Юрьевна 296 голосов, 9,76% 
  • Морозов Олег Викторович 176 голосов, 5,8% 
  • Шишкина Людмила Сергеевна 182 голоса, 6,0%

Округ № 3 
  • Иванов Никита Сергеевич 728 голосов, 18,33% 
  • Раудштейн Вадим Анатольевич  2854 голоса, 71,85% 
  • Романов Кирилл Павлович 390 голосов, 9,82%

Округ № 4 
  • Уткин Андрей Михайлович 109 голосов, 6,14%
  • Станев Александр Сергеевич 113 голосов, 6,37% 
  • Базилевич Игорь Владимирович 1186 голосов, 66,82% 
  • Кубасов Алексей Михайлович 238 голосов, 13,41% 
  • Раинбаков Ильдар Салимчанович 129 голосов, 7,27% 

Округ № 5 
  • Упоров Геннадий Емельянович 340 голосов, 30,91% 
  • Антонов Владимир Иванович 578 голосов, 52,55% 
  • Марченков Анатолий Иванович 182 голоса, 16,55% 

Округ № 6 
  • Мишин Александр Геннадьевич 382 голоса, 12,79% 
  • Белоусов Сергей Орестович 525 голосов, 17,58%
  • Беркутов Никита Александрович 1817 голосов, 60,83% 
  • Фуфаева Ирина Владимировна  263 голоса, 8,8% 

Округ № 7 
  • Таскаев Александр Игоревич 270 голосов, 9,62% 
  • Рохлин Евгений Борисович 165 голосов, 5,88% 
  • Петров Александр Борисович 297 голосов, 10,58% 
  • Шерстобитов Андрей Сергеевич  558 голосов, 19,89%
  • Атаманкин Николай Сергеевич 1372 голоса, 48,9% 
  • Старостин Анатолий Михайлович  144 голоса, 5,13% 

Округ № 8 
  • Голышкин Алексей Викторович 380 голосов, 11,19% 
  • Пудовкин Сергей Игоревич 416 голосов, 12,25% 
  • Корякин Денис Анатольевич 1878 голосов, 55,30% 
  • Александрова Елена Викторовна 472 голоса, 13,9%
  • Ежов Алексей Валерьевич 250 голосов, 7,36% 

Округ № 9 
  • Темнов Игорь Анатольевич 2180 голосов, 47,39% 
  • Горячкин Вячеслав Алексеевич 1460 голосов, 31,74%
  • Паньков Виталий Анатольевич 366 голосов, 7,96% 
  • Желиба Владимир Григорьевич 410 голосов, 8,91% 
  • Трубицин Павел Николаевич 184 голоса, 4,0% 

Округ № 10 
  • Обельчак Андрей Александрович 1845 голосов, 66,08% 
  • Горбунов Владимир Борисович 338 голосов, 12,11% 
  • Бояркин Михаил Валентинович 382 голоса, 13,68%
  • Ярмонов Дмитрий Иванович 227 голосов, 8,13% 

Округ № 11 
  • Малых Вячеслав Владимирович 1095 голосов, 70,15% 
  • Жуков Николай Александрович 170 голосов, 10,89%
  • Шадрин Борис Васильевич 154 голоса, 9,87% 
  • Петров Вадим Андреевич 142 голоса, 9,10% 

Округ № 12 
  • Масликова Галина Анатольевна 2112 голосов, 62,52% 
  • Потанин Владислав Владимирович 657 голосов, 19,45% 
  • Хребтиков Сергей Павлович 333 голоса, 9,86% 
  • Гаев Владимир Александрович 276 голосов, 8,17%

Округ № 13 
  • Уткин Владислав Игоревич 238 голосов, 12,45% 
  • Бабкин Сергей Валентинович 113 голосов, 5,91%
  • Костенников Дмитрий Олегович 191 голос, 9,99% 
  • Шведов Константин Николаевич 1107 голосов, 57,93% 
  • Комышев Алексей Владимирович 146 голосов, 7,64% 
  • Лежнин Владимир Васильевич 116 голосов, 6,07% 

Округ № 14
  • Рякин Евгений Владимирович 127 голосов, 11,56% 
  • Пырин Алексей Анатольевич 709 голосов, 64,51% 
  • Данилов Александр Иванович 179 голосов, 16,29%
  • Смирнов Артем Олегович 84 голоса, 7,64% 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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