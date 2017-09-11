Вячеслав Малых, советник мэра Нижнего Тагила, ведет в 11 округе с 71% голосов

По 11 округу в Нижнем Тагиле предварительно побеждает Вячеслав Малых, советник мэра Нижнего Тагила по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает избирательная комиссия города. 10 сентября жители Нижнего Тагила голосовали за депутатов - по общему списку (за партии) и по одномандатным округам. По 11 округу лидером народного голосования стал Вячеслав Малых.
Ранее стало известно, что Сергей Носов набрал свыше 93% голосов, это больше, чем на выборах в 2012 году (тогда за него проголосовало 93,49% избирателей).