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Новости Нижнего Тагила

Вячеслав Малых, советник мэра Нижнего Тагила, ведет в 11 округе с 71% голосов

11 сентября 2017, 00:55Добавить новость
выборы,Нижний Тагил,Носов,победа,политика,Малых
По 11 округу в Нижнем Тагиле предварительно побеждает Вячеслав Малых, советник мэра Нижнего Тагила по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает избирательная комиссия города.  10 сентября жители Нижнего Тагила голосовали за депутатов - по общему списку (за партии) и по одномандатным округам. По 11 округу лидером народного голосования стал Вячеслав Малых. 

Ранее стало известно, что Сергей Носов набрал свыше 93% голосов, это больше, чем на выборах в 2012 году (тогда за него проголосовало 93,49% избирателей).
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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