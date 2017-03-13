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Новости Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в рабочую группу при Высшем совете «Единой России»

13 марта 2017, 22:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Носов,политика,работа,Россия,Свердловская область,Единая Россия,Высший совет
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был приглашен в рабочую группу «Благосостояние и социально-экономическое развитие», которая стала одним из направлений работы Высшего совета «Единой России».

Как сообщили TagilCity.ru официальные источники, Сергей Константинович принял данное предложение. Запрос к тагильскому градоначальнику пришел от имени председателя совета Бориса Грызлова.

Ответ был направлен в партию до 10 марта. Добавим, что одной из основных задач группы станет реализация предвыборной программы партии, сообщает источник.

 

администрация,город,Нижний Тагил,Носов,политика,работа,Россия,Свердловская область,Единая Россия,Высший совет
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