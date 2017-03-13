Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в рабочую группу при Высшем совете «Единой России»

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был приглашен в рабочую группу «Благосостояние и социально-экономическое развитие», которая стала одним из направлений работы Высшего совета «Единой России».
Как сообщили TagilCity.ru официальные источники, Сергей Константинович принял данное предложение. Запрос к тагильскому градоначальнику пришел от имени председателя совета Бориса Грызлова.
Ответ был направлен в партию до 10 марта. Добавим, что одной из основных задач группы станет реализация предвыборной программы партии, сообщает источник.