Программа обучения эффективных политиков работает в России

Суть заключается в том, что специалисты холдинга постоянно мониторят и обобщают результаты выборов в мире. Затем этот опыт перекладывается на российские реалии. По мнению Евгения Минченко, никто в России не обладает такой информацией, на сбор которой было потрачено множество времени и сил. Это реальные достижения политтехнологов, действующие технологии и элементы, адаптированные для России.



Анализ российских выборов показал необходимость подобных школ для политиков всех уровней – от муниципального до федерального, заверил Евгений Минченко.



Интересно, что, когда холдинг анонсировал семинар под названием «Побеждай как Трамп и Путин», американские СМИ сделали запрос с просьбой разрешить посетить выступления. Однако они были разочарованы, рассказывает Минченко, когда узнали, что речь пойдет о политических технологиях, а не о «хакерских атаках выборной системы США».



Семинары, посвященные актуальным темам, проводятся в течение нескольких дней. Разбор поведения ярких политиков является практическим дополнением теоретического повествования.



Евгений Минченко рассказал и о реальных результатах обучения. Так, команда исследователей помогла избраться депутатам Госдумы, региональных законодательных собраний и городов России. Кроме того, зарубежные клиенты, по заверению Минченко, также достигли успеха на выборах.



Отдельными этапами обучения в холдинге являются «Школа лидера» и «Школа дебатов». Ведь именно лидерство и грамотное проведение дебатов для политика являются самыми важными темами. Формирование индивидуального имиджа также на первых строках в обсуждении.



Иными словами, данное обучение помогает российским политикам создавать здоровый, конкурентоспособный политический климат, а также воспитывать поколение эффективных политиков. Всё это, по мнению Минченко, в конечном итоге станет весомым вкладом в развитие гражданского общества в России.