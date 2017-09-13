Фонд «Город без наркотиков» подписал соглашение с правительством Свердловской области

Глава Свердловской области накануне провел встречу с президентом фонда «Город без наркотиков» Андреем Кабановым.
Было решено, что фонд будет взаимодействовать с главными ведомствами правительства. Соглашение об этом подписали участники встречи.
Речь идёт о минздраве, минсоцполитики, департаменте общественной безопасности - с одной стороны, и о государственном реабилитационном центре «Урал без наркотиков» и негосударственном фонде ГБН - с другой.
Общей целью участников соглашения является спасение как можно большего количества человек.
По планам правительства, фонд «Город без наркотиков» включат в реестр организаций области, которые специализируются на реабилитации наркоманов и профилактике этого явления, передает Областная газета.