Фонд «Город без наркотиков» подписал соглашение с правительством Свердловской области

Было решено, что фонд будет взаимодействовать с главными ведомствами правительства. Соглашение об этом подписали участники встречи.



Речь идёт о минздраве, минсоцполитики, департаменте общественной безопасности - с одной стороны, и о государственном реабилитационном центре «Урал без наркотиков» и негосударственном фонде ГБН - с другой.





Общей целью участников соглашения является спасение как можно большего количества человек.





По планам правительства, фонд «Город без наркотиков» включат в реестр организаций области, которые специализируются на реабилитации наркоманов и профилактике этого явления, передает Областная газета.