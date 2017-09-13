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Новости Нижнего Тагила

Фонд «Город без наркотиков» подписал соглашение с правительством Свердловской области

13 сентября 2017, 09:00Добавить новость
благотворительность,город,Екатеринбург,здоровье,наркотики,помощь,Россия,Свердловская область,Город без наркотиков,Урал без наркотиков
Глава Свердловской области накануне провел встречу с президентом фонда «Город без наркотиков» Андреем Кабановым.

Было решено, что фонд будет взаимодействовать с главными ведомствами правительства. Соглашение об этом подписали участники встречи.

Речь идёт о минздраве, минсоцполитики, департаменте общественной безопасности - с одной стороны, и о государственном реабилитационном центре «Урал без наркотиков» и негосударственном фонде ГБН - с другой.

Общей целью участников соглашения является спасение как можно большего количества человек.

По планам правительства, фонд «Город без наркотиков» включат в реестр организаций области, которые специализируются на реабилитации наркоманов и профилактике этого явления, передает Областная газета.

 
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Комментарии (1)
serp 13.09.2017 10:00:15 #
Отцепили невменяемого ройзмана и сразу стали договороспособны
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