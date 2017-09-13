Избранные главы регионов встретятся с президентом России Владимиром Путиным

По сообщению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин планирует встретиться с главами регионов, которые победили на выборах 10 сентября. Президент побеседует не только с новоизбранными руководителями субъектов, но и с теми, кто занимал эти посты ранее.



Как передают «Известия», встреча может быть запланирована на 20 или 21 сентября. Эксперты отмечают, что встречи главы государства с руководителями регионов являются важным элементом взаимодействия между федеральным центром и субъектами.