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Новости Нижнего Тагила

Избранные главы регионов встретятся с президентом России Владимиром Путиным

13 сентября 2017, 22:35Добавить новость
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Главы регионов, победившие на выборах 10 сентября, встретятся с главой государства. Встреча с Владимиром Путиным запланирована на конец сентября.

По сообщению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин планирует встретиться с главами регионов, которые победили на выборах 10 сентября. Президент побеседует не только с новоизбранными руководителями субъектов, но и с теми, кто занимал эти посты ранее.

Как передают «Известия», встреча может быть запланирована на 20 или 21 сентября. Эксперты отмечают, что встречи главы государства с руководителями регионов являются важным элементом взаимодействия между федеральным центром и субъектами.

 

 

 
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