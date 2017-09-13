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Новости Нижнего Тагила

Перестановки в Городской думе Нижнего Тагила: «ЕР» выросла на 2 места, «СР» 1 потеряла

13 сентября 2017, 17:50Добавить новость
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Перемены в расстановку политических сил Городской думы Нижнего Тагила внесло не только избрание новых депутатов, но и появление одного дополнительного мандата.

Напомним, 10 сентября в Нижнем Тагиле состоялся Единый день голосования, в ходе которого горожане выбирали депутатов Городской думы Нижнего Тагила, а также мэра города и губернатора Свердловской области.

 

Кандидаты, избранные по одномандатным округам, уже определены. Также определено, сколько кандидатов и от каких партий получат мандаты по партийным спискам. Конечно, некоторые из избранных откажутся от своих мандатов. Общий поимённый список депутатов Городской думы Нижнего Тагила седьмого созыва будет опубликован в течение пяти дней, -- рассказала журналистам TagilCity.ru председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.


Согласно итогам подсчёта голосов на выборах депутатов Городской думы Нижнего Тагила по единому округу, политические партии получат следующее количество мандатов:

  • «Единая Россия» - 9 мест (57,01% голосов)
  • «Справедливая Россия» - 2 места (12,13%)
  • «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 2 места (11,90%)
  • «Либерально-демократическая партия» - 1 место (3,34%)


Также определены депутаты, которые были избраны по одномандатным избирательным округам:

Некоторые из фамилий могут быть знакомы тагильчанам, интересующимся городской политикой. Семеро депутатов предыдущего созыва переизбраны вновь:

  • Вадим Раудштейн, округ №3 - адвокат, «Единая Россия».
  • Игорь Базилевич, округ №4 - главный инженер вагоносборочного производства УВЗ, «Единая Россия».
  • Владимир Антонов, округ №5 - директор Центра профилактической медицины УХП, «Единая Россия».
  • Никита Беркутов, округ №6 - начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, «Единая Россия». 
  • Константин Шведов, округ №13 - начальник отдела прокатного производства НТМК, «Единая Россия».
  • Вячеслав Малых, округ №11 - директор ООО «Нижнетагильский холодильник», «Единая Россия». По итогам предыдущих выборов был избран по партийным спискам.
  • Алексей Пырин, округ №14 - директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу, «Единая Россия». Также ранее избирался по партийным спискам, а теперь по одномандатному округу. 


Семь избранных по одномандатным округам депутатов не были депутатами думы предыдущего созыва:

  • Руслан Юсупов, округ №1 - самовыдвиженец, главный энергетик УВЗ.
  • Роман Гореленко, округ №2 - начальник металлургического производства УВЗ, «Единая Россия».
  • Николай Атаманкин, округ №7 - уполномоченный профкома ЕВРАЗ НТМК, «Единая Россия».
  • Денис Корякин, округ №8 - главный энергетик ЕВРАЗ НТМК, «Единая Россия».
  • Игорь Темнов, округ №9 - директор МУП «Тагильский трамвай», «Единая Россия».
  • Андрей Обельчак, округ №10 - руководитель МУП «Нижнетагильские тепловые сети», «Единая Россия».
  • Галина Масликова, округ №12 - директор школы № 32, «Единая Россия».


Таким образом, половина избранных по округам депутатов являются новоизбранными, другая половина -
парламентарии, сохранившие свои кресла в думе с прошлого созыва. Получается, что такие депутаты составят не менее четверти состава нового созыва.


Кроме того, седьмой созыв городской думы отличается также тем, что из-за добавления нового одномандатного округа в думе стало на 1 депутата больше. 

 

В устав города были внесены изменения. Было увеличено количество депутатов на одного. Это связано с тем, что в федеральном законодательстве произошли изменения, которые предписывают равенство депутатов, выбранных по одномандатным округам с избранными по партийным спискам. Количество депутатов регулируется Федеральным законодательством (№ 131-ФЗ) и связано с количеством избирателей, проживающих в муниципальном образовании, -- рассказала журналистам TagilCity.ru пресс-секретарь Городской думы Нижнего Тагила Наталья Масальская. 


Благодаря этому, в Городской думе Нижнего Тагила будет заседать 28 депутатов, а не 27, как было раньше.  

В седьмом (нынешнем) созыве депутаты от партии «Единая Россия», избранные по партийным спискам и одномандатным округам, займут 22 места. Это на два больше, чем после предыдущих выборов. Одно место потеряла «Справедливая Россия», другое было занято единороссами на вновь образованном избирательном округе.

Результат КПРФ и ЛДПР тот же, что и на предыдущих выборах, два и одно место в городской думе, соответственно. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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