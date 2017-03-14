Судьбу депутата Карапетяна обсудят на заседании мандатной комиссии в Екатеринбурге

От медосвидетельствования он отказался «на правах» депутата. Это случилось в ночь на 11 декабря 2016 года. Позже суд оштрафовал Карапетяна на 30 тысяч рублей и лишил его права управления автомобилем на срок 1 год и 7 месяцев.



А завтра, 15 марта, мандатная комиссия Заксобрания будет рассматривать обращение недовольных избирателей. По их мнению, для депутата такое поведение неприемлемо. Так, на Карапетяна по требованию людей может быть оказано «моральное воздействие», а также может быть применено наказание вплоть до лишения мандата, пишет Ura.ru.