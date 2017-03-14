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Новости Нижнего Тагила

Судьбу депутата Карапетяна обсудят на заседании мандатной комиссии в Екатеринбурге

14 марта 2017, 08:40Добавить новость
алкоголь,город,Екатеринбург,закон,нарушение,происшествие,Свердловская область,суд,депутаты,карапетян,лишение прав
Избиратели Екатеринбурга возмущены историей, которая произошла с депутатом Арменом Карапетяном. Напомним, мужчина с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками дорожной полиции.

От медосвидетельствования он отказался «на правах» депутата. Это случилось в ночь на 11 декабря 2016 года. Позже суд оштрафовал Карапетяна на 30 тысяч рублей и лишил его права управления автомобилем на срок 1 год и 7 месяцев.

А завтра, 15 марта, мандатная комиссия Заксобрания будет рассматривать обращение недовольных избирателей. По их мнению, для депутата такое поведение неприемлемо. Так, на Карапетяна по требованию людей может быть оказано «моральное воздействие», а также может быть применено наказание вплоть до лишения мандата, пишет Ura.ru.

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