Андрей Ленда отмечен Сергеем Носовым как результативный претендент на место спикера Гордумы Нижнего Тагила

Андрей Ленда – главный претендент на место спикера Городской Думы. Сергей Носов отметил его высокую результативность на пресс-конференции в Екатеринбурге 13 сентября.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Носов высказал свое отношение к результатам работы нынешнего руководителя аппарата администрации Андрея Ленды.

Что касается Андрея Ленды, я очень высоко ценю его способности, его результативность. Во многом результат этой кампании в Думу – его заслуга, эта работа начиналась и длилась не один месяц. Я бы не хотел, чтобы он покидал должность. Считаю, что он с ней справляется. Другое дело в том, какие у него желания и какие планы, они есть у каждого. У одного – карьерный рост, и я приветствовал это всегда. Если человек повзрослел и готов к чему-то серьезному - это здорово. В этом заключается работа руководителя – готовить кадры, создавать условия. Если будет самостоятельное желание двигаться, я мешать не буду, буду только приветствовать. Работа в Нижнем Тагиле, работа в моей команде - ступенька для карьеры, -- отметил Сергей Носов.

Кто будет председателем Думы – будут определять сами депутаты. Сергей Носов высказался, что надеется на учет мнения и Главы города, и руководителей градообразующих предприятий.





Немаловажно также мнение Москвы, и мнение полпредства, и Губернатора, -- сообщил Сергей Носов.

Глава города подчеркнул, что при принятии решения будет учтена совокупность всех мнений.