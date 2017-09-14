14 сентября состоялась рабочая встреча полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и главы Нижнего Тагила Сергея Носова. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы развития города. Полпред отметил улучшения в социальной сфере и инфраструктуре Нижнего Тагила и повышение качества жизни за последние годы, передаёт официальный сайт Уральского федерального округа.
На встрече обсудили вопросы использования полигона «Старатель» в качестве площадки для проведения специализированной выставки по оборонной тематике. Также научно-технический потенциал полигона может быть задействован в реализации задач по освоению Россией территории Арктики.
В конце Сергей Носов доложил полпреду о подготовке работ к проведению 300-летия Нижнего Тагила. Напомним, что указ «О праздновании 300-летия основания г. Нижний Тагил» был подписан главой государства в июле.
Игорь Холманских провёл встречу с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым (ФОТО)14 сентября 2017, 22:45Добавить новость
14 сентября состоялась рабочая встреча полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и главы Нижнего Тагила Сергея Носова. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы развития города. Полпред отметил улучшения в социальной сфере и инфраструктуре Нижнего Тагила и повышение качества жизни за последние годы, передаёт официальный сайт Уральского федерального округа.
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