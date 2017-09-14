Инаугурация Сергея Носова пройдет 15 сентября в Нижнем Тагиле

Второе официальное вступление на пост мэра Нижнего Тагила ждет Сергея Носова уже 15 сентября. Напомним, 10 сентября 2017 года жители Нижнего Тагила выбирали градоначальника из 5 претендентов. Сергей Носов, управлявший городом с 2012 года, набрал на этих выборах 90,72% голосов избирателей. За переизбрание мэра проголосовали 121 303 человека.
15 сентября в Драматическом театре Нижнего Тагила состоится инаугурация Сергея Носова, которому предстоит управлять Нижним Тагилом еще 5 лет до 2022 года - вплоть до 300-летия города.