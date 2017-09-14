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Новости Нижнего Тагила

Инаугурация Сергея Носова пройдет 15 сентября в Нижнем Тагиле

14 сентября 2017, 10:00Добавить новость
выборы,Нижний Тагил,Носов,Инаугурация,мэр,драматический театр
Второе официальное вступление на пост мэра Нижнего Тагила ждет Сергея Носова уже 15 сентября. Напомним, 10 сентября 2017 года жители Нижнего Тагила выбирали градоначальника из 5 претендентов. Сергей Носов, управлявший городом с 2012 года, набрал на этих выборах 90,72% голосов избирателей. За переизбрание мэра проголосовали 121 303 человека. 

15 сентября в Драматическом театре Нижнего Тагила состоится инаугурация Сергея Носова, которому предстоит управлять Нижним Тагилом еще 5 лет до 2022 года - вплоть до 300-летия города.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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