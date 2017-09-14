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Новости Нижнего Тагила

Новый состав правительства Свердловской области определится 25 сентября

14 сентября 2017, 12:00Добавить новость
администрация,выборы,Екатеринбург,политика,Свердловская область,куйвашев,Правительство
25 сентября в Екатеринбурге пройдет заседание Заксобрания. На нем будет сформировано новое правительство Свердловской области.

Первое заседание Законодательного собрания Свердловской области пройдет 25 сентября. Будут подняты 26 вопросов, первыми на повестке станут назначения регионального правительства.

Напомним, правительство Свердловской области будет распущено 14 сентября. Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что новый состав будет назначать своим указом переизбранный на должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако по некоторым назначениям ведется согласование с Законодательным собранием.

Согласие депутатов требуется для назначения двух заместителей губернатора, министра финансов, министра соцполитики и министра по управлению госимуществом. Кандидатуры новых членов правительства будут известны после того, как их огласит губернатор Свердловской области, пишет Областная газета.

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