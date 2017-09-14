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Новости Нижнего Тагила

Общие цели объединят совместную работу Главы Нижнего Тагила и губернатора Свердловской области (ФОТО)

14 сентября 2017, 14:10Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Носов,губернатор,куйвашев,юбилей,цель

Сергей Носов подчеркнул положительные результаты предыдущей совместной работы с Губернатором Свердловской области во время пресс-конференции. Глава Нижнего Тагила рассказал о планах на продолжение работы над общими целями на следующий срок.

 
 

То, что выборы прошли в один тур – это не только совместная работа губернатора и Главы города Нижний Тагил. Это вообще изменение политической атмосферы в области за последние полтора года, -- поделился мнением Сергей Носов.

 

Сергей Носов отметил, что немаловажную роль играет еще и объединяющая общая цель в работе.

 

Впереди 5 лет работы Губернатора. Тагилу нужно готовиться к 300-летию. Через 6 лет будет юбилей Екатеринбурга, нужно, чтобы город был готов, -- сообщил Сергей Носов.

 

Сергей Носов подчеркнул, что совместная работа Главы Нижнего Тагила и Губернатора пошла бы на пользу всей Свердловской области.

Екатеринбург,Нижний Тагил,Носов,губернатор,куйвашев,юбилей,цель
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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