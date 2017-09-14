Общие цели объединят совместную работу Главы Нижнего Тагила и губернатора Свердловской области (ФОТО)

Сергей Носов подчеркнул положительные результаты предыдущей совместной работы с Губернатором Свердловской области во время пресс-конференции. Глава Нижнего Тагила рассказал о планах на продолжение работы над общими целями на следующий срок.

То, что выборы прошли в один тур – это не только совместная работа губернатора и Главы города Нижний Тагил. Это вообще изменение политической атмосферы в области за последние полтора года, -- поделился мнением Сергей Носов.

Сергей Носов отметил, что немаловажную роль играет еще и объединяющая общая цель в работе.

Впереди 5 лет работы Губернатора. Тагилу нужно готовиться к 300-летию. Через 6 лет будет юбилей Екатеринбурга, нужно, чтобы город был готов, -- сообщил Сергей Носов.

Сергей Носов подчеркнул, что совместная работа Главы Нижнего Тагила и Губернатора пошла бы на пользу всей Свердловской области.



