Отмена выборов мэра в Нижнем Тагиле может быть только решением жителей, гордумы или депутата ЗакСо от города - Сергей Носов

Сергей Носов выступил против отмены выборов мэров городов. В частности, по мнению новоизбранного главы, такое не должно произойти в Нижнем Тагиле. Отмена выборов и советская система назначения градоначальников не кажется Сергею Носову применимой для второго по значимости города Свердловской области.
Моя личная позиция, что это неправильно. Это ошибка, которая может вернуться в недалеком будущем. Есть примеры, у нас в День танкиста был глава Волгограда. Мы обсуждали эту тему. Он мне рассказывал о том, через что им приходиться проходить. У них есть как раз выборы мэра давно отменены. И я лично категорически против. Я считаю, что, когда демократию обсуждают, говорят, что более демократично будет сделать сити-менеджера по сравнению с главой, избранного через выборы. Но если мы говорим про демократичность, надо предоставить право решать, какая система должна быть в муниципалитете, не депутатам ЗакСобрания. При всем уважении все-таки к 82 муниципальным образованиям, из которых выбираются депутаты ЗакСобрания, но неправильно именно им решать, как жить Тагилу. Давайте хотя бы тогда депутат ЗакСобрания из Нижнего Тагила будут решать, или городская дума, или граждане через референдум. Это более демократично. Во всяком случае, не навязывается городу позиция членов ЗакСобрания из других городов, -- уверен Сергей Носов.