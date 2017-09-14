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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов о победе на выборах: «Мы не занимались агитацией, жители Нижнего Тагила принимали решение сами» (ФОТО)

14 сентября 2017, 13:02Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Носов,политика
Сергей Носов на пресс-конференции 14 сентября рассказал о том, почему за него проголосовали более 90% избирателей.

Я рассматриваю этот результат как оценку тагильчан реализации указов президента Владимира Путина по Нижнему Тагилу. Нужно работать добросовестно, ответственно и качественно выполняя поручения, и это касается не только Нижнего Тагила, но и других городов, -- сообщил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на встрече с прессой 14 сентября. 


В 2017 году глава Нижнего Тагила набрал почти столько же процентов голосов избирателей - разница составила всего около 1,55%. При этом, по мнению политтехнологов, обычно за 5 лет правления политики теряют до 10% голосов. Такие результаты зачастую называют «чеченскими» или «кавказскими».

Екатеринбург,Нижний Тагил,Носов,политика

 

Можно говорить тогда уже о тагильском результате. И их основная причина, совет для тех кто переживает и занимается политической аналитикой, политическими технологиями таков: в прошлое уходят эти технологии, подходы. Услуги, которые нам навязывают, - они устарели. Народ научился разбираться во многих вещах и, если нет реальных дел, то не спасет информационный отдел. Если работать и выполнять свою работу хорошо, делать все, что в твои силах и полностью отдаваться работе, и быть честным перед жителями - падения рейтингов не будет. И я хотел бы отметить, что мы не преследовали никаких цифр, никаких задач и не занимались пиаром, не занимались агитацией. Люди принимали решение сами без всякой пропаганды. 

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