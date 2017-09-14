Сергей Носов о победе на выборах: «Мы не занимались агитацией, жители Нижнего Тагила принимали решение сами» (ФОТО)

Я рассматриваю этот результат как оценку тагильчан реализации указов президента Владимира Путина по Нижнему Тагилу. Нужно работать добросовестно, ответственно и качественно выполняя поручения, и это касается не только Нижнего Тагила, но и других городов, -- сообщил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на встрече с прессой 14 сентября.



В 2017 году глава Нижнего Тагила набрал почти столько же процентов голосов избирателей - разница составила всего около 1,55%. При этом, по мнению политтехнологов, обычно за 5 лет правления политики теряют до 10% голосов. Такие результаты зачастую называют «чеченскими» или «кавказскими».



