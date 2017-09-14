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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов рассказал, мог ли ЕВРАЗ НТМК поддерживать проигравшего выборы в гордуму Нижнего Тагила Горячкина

14 сентября 2017, 17:20Добавить новость
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Директор по связям с органами государственной власти «Евраз Групп» Мария Дронова, по сообщениям СМИ, имела отношение к финансированию самовыдвиженца Вячеслава Горячкина и представителя КПРФ Владислава Потанина. Сергей Носов считает, что это было личной инициативой сотрудницы ЕВРАЗа. 
Я тоже об этом слышал. Как видно, шило в мешке не утаишь. Но отвечая на вопрос хочу сказать следующее. Первое – я никогда не ассоциировал Марию Дронову с НТМК. Скорее всего, это инициатива Марии Дроновой. Лично ее инициатива. И второе – ЕВРАЗ является публичной компанией, акции которой котируются на Лондонской бирже. И по правилам этой биржи публичная компания не имеет права или не должна поддерживать те или иные политические партии и иные не очень хорошие проявления, действия, -- сказал глава. 

Как стало ясно из слов Сергея Носова, он был в курсе третьей судимости отца Горячкина за наркоторговлю. Вероятно, именно из-за этого Вячеслав Горячкин был исключен из политсовета «Единой России» и не прошел праймериз в партии. 
 
Поэтому я сомневаюсь, что компания ЕВРАЗ рискнула бы пойти на поддержку не просто политической партии, а еще и коммунистической. Тем более в ситуации, когда члены семьи поддерживаемого замешаны в сбыте наркотиков. Я не думаю, что компания ЕВРАЗ пошла бы на это, -- сообщил мэр Нижнего Тагила. 
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