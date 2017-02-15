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Новости Нижнего Тагила

Мэр Екатеринбурга может лишится права решающего голоса

15 февраля 2017, 10:15Добавить новость
Свердловская область,Екатеринбург,мэр,Ройзман,депутаты,голосование,губернатор
Накануне в Свердловской области прошло заседание весенней сессии Законодательного собрания, на котором было принято решение лишить решающего голоса всех мэров, являющихся председателями дум. Теперь мэры смогут воспользоваться голосом, только если голоса остальных депутатов разделились поровну. Законопроект уже принят во всех чтениях и ждет подписи губернатора. Принятие этого решения означает, что мэр Екатеринбурга лишится решающего голоса, как пишет Е1.

Лишить меня права решающего голоса могут только мои избиратели – те люди, которые выбрали меня главой Екатеринбурга – председателем Екатеринбургской городской думы. Выполнить этот закон будет невозможно, так как голосую я в городской думе вместе с другими депутатами. Не вижу способа запретить мне это, -- прокомментировал ситуацию Евгений Ройзман.
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