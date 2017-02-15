Мэр Екатеринбурга может лишится права решающего голоса

Накануне в Свердловской области прошло заседание весенней сессии Законодательного собрания, на котором было принято решение лишить решающего голоса всех мэров, являющихся председателями дум. Теперь мэры смогут воспользоваться голосом, только если голоса остальных депутатов разделились поровну.