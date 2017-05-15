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Новости Нижнего Тагила

Заместитель мэра Арамиля задержан при получении взятки

15 мая 2017, 09:00Добавить новость
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Заместитель мэра Арамиля задержан силовиками за вымогательство взятки у местного предпринимателя.

Известно, что чиновник требовал у владельца строительной организации взятку квартирой. За это он обещал мужчине покровительство, в случае отказа – устроить неприятности.

Как пишет URA.RU, строитель заключил контракт с администрацией города на возведение дома для программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Однако после завершения строительства мэрия отказалась выкупать квартиры, под строительство которых предприниматель взял крупный кредит.

Заместитель мэра требовал передать его доверенному лицу ордер на квартиру, взамен обещал решить проблему с выкупом администрацией остальных квадратных метров.

Задержали чиновника при получении документов на квартиру. Мэр города сказал, что не в курсе происходящего.

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