Горизбирком Нижнего Тагила назначил дату избрания мэра

88 дней остается до Единого дня голосования. 15 июня в Нижнем Тагиле состоялось внеочередное заседание горизбиркома, на котором была назначена дата проведения выборов мэра – 10 сентября 2017 года.





Парламентарии седьмого созыва нижнетагильской думы проголосовали за соответствующее решение единогласно. Горизбиркомом одобрены и предложенные изменения в схеме избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы.





Один момент – местоположение штабов окружных избиркомов – был скорректирован. Депутаты решили, что местоположение штабов не будет закреплено за определенным адресом, а может быть изменено.