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Новости Нижнего Тагила

Горизбирком Нижнего Тагила назначил дату избрания мэра

15 июня 2017, 16:15Добавить новость
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На внеочередном заседании нижнетагильской думы принято решение о назначении даты избрания главы администрации и нового состава местного представительного органа власти.

88 дней остается до Единого дня голосования. 15 июня в Нижнем Тагиле состоялось внеочередное заседание горизбиркома, на котором была назначена дата проведения выборов мэра – 10 сентября 2017 года.

Парламентарии седьмого созыва нижнетагильской думы проголосовали за соответствующее решение единогласно. Горизбиркомом одобрены и предложенные изменения в схеме избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы.

Один момент – местоположение штабов окружных избиркомов – был скорректирован. Депутаты решили, что местоположение штабов не будет закреплено за определенным адресом, а может быть изменено. 

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