Инаугурация Сергея Носова в должность мэра состоялась в Драматическом театре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Торжественная церемония инаугурации мэра началась в 14:00 в Драматическом театре Нижнего Тагила.



Первой слово было предоставлено председателю избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидии Брызгаловой. Она кратко подвела итоги прошедших выборов:

Явка на прошедших 10 сентября выборах составила 48,25%. По результатам голосования определено, что голоса распределись следующим образом 90,7% голосов избирателей отдано за кандидатуру Сергея Константиновича Носова. Избирательная комиссия Нижнего Тагила приняла решение признать выборы состоявшимися и действительными. Признать Носова Сергея Константиновича, избранным главой города Нижний Тагил.



Затем Сергей Носов произнёс слова присяги мэра:

Я - Носов Сергей Константинович, вступая в должность главы города Нижний Тагил, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города.



После этого Сергею Носову было предоставлено слово как уже вступившему в должность градоначальнику:

Я хотел бы поблагодарить всех тагильчан в вашем лице. За то доверие, которое они мне оказали. Я хотел бы сказать, что расцениваю эти высокие проценты как полнейшее одобрение тагильчанами указов президента. Как оценку внимания президента к нашему городу. Как оценку его поручений по Нижнему Тагилу. Мне оставалось столько по мере сил эти поручения выполнить. В результате голосования мы видим, что политика президента, то, что мы делаем по его поручениям, в Тагиле пользуется громадной поддержкой. Я думаю, что так будет и в дальнейшем. Во всяком случае я постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы так оно и было.

Официальная часть церемонии продолжилась поздравлениями от официальных лиц. Со вступлением в должность мэра города поздравили: полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин (с поздравлениями от председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной), управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области Евгений Каюмов, почётный гражданин Нижнего Тагила и депутат ЗакСО Владимир Радаев, а также многие другие деятели города и Свердловской области.

Видео: онлайн-трансляция церемонии TagilCity.ru, 15 сентября, 2017г.