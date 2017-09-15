Валентина Исаева поздравила мэра Нижнего Тагила Сергея Носова с победой на выборах (ВИДЕО)

Главу города в день инаугурации поздравила Валентина Исаева. Она отметила, что 5 предыдущих лет показали надежность руководителя города.

С избранием на пост мэра Нижнего Тагила Сергея Носова поздравила Валентина Исаева. Она отметила, что город достоин хороших руководителей.

Предыдущие пять лет показали, что Сергей Носов надежный руководитель города Нижний Тагил, многое в городе сделал и мы этому рады, -- сказала Валентина Исаева.

Экс-глава города Нижний Тагил пожелала Сергею Носову новых свершений, успехов и поддержки власти свыше.



