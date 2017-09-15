| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Валентина Исаева поздравила мэра Нижнего Тагила Сергея Носова с победой на выборах (ВИДЕО)

15 сентября 2017, 17:10Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,Валентина Исаева,Инаугурация,поздравление,власть,глава города,экс-глава,политика,выборы

Главу города в день инаугурации поздравила Валентина Исаева. Она отметила, что 5 предыдущих лет показали надежность руководителя города.

С избранием на пост мэра Нижнего Тагила Сергея Носова поздравила Валентина Исаева. Она отметила, что город достоин хороших руководителей.

 

Предыдущие пять лет показали, что Сергей Носов надежный руководитель города Нижний Тагил, многое в городе сделал и мы этому рады, -- сказала Валентина Исаева.

 

Экс-глава города Нижний Тагил пожелала Сергею Носову новых свершений, успехов и поддержки власти свыше.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

1649 человек наблюдали за ходом голосования в Свердловской области
11 сентября, 08:30
4 0
Сергей Носов зарегистрировался для участия в выборах главы Нижнего Тагила
20 июля, 14:10
21 2
3
Решение о повышении зарплат тагильским чиновникам перед выборами было отменено
4 июля, 07:00
10 1
5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 359
Подписаться на новости