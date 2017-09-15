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Новости Нижнего Тагила

Жители Дягтерска хотят вернуть прямые выборы мэра через суд

15 сентября 2017, 22:45Добавить новость
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Представители общественности и политики Дягтерска собираются через суд возвращать прямые выборы мэра. Законность непрямых выборов в регионе проверят в Уставном суде Свердловской области.

Уставной суд Свердловской области проверит законность отмены прямых выборов в Дягтерске. Обращения с подобной просьбой направили местный житель и бывший председатель городской думы.

В соответствии с законодательством субъекты Российской Федерации имеют несколько вариантов для выбора городских глав. В некоторых городах Свердловской области мэров выбирают депутаты из числа конкурсантов. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге главу выбирают в ходе прямых выборов.

В Дегтярске прямые выборы были отменены, из-за чего город остался без непосредственного руководителя. Полномочия последнего главы города истекли в 2016 году, с того момента мэра так и не смогли назначить. Прошедший в августе 2017 года конкурс не смог определить кандидатов в градоначальники, сообщает Уралинформбюро.


14 сентября мэр Нижнего Тагила Сергей Носов в ходе общения с прессой заявил, что выступает против отмены прямых выборов в городе. Он также добавил, что подобное решение должно быть принято только тагильчанами и депутатами областного Заксобрания.

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