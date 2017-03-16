Новый директор Фонда капремонта был назначен в Свердловской области

В Свердловской области накануне был назначен директор Фонда капремонта. Им стал 47-летний бывший глава Сухого Лога. Заступает на новую должность Станислав Суханов уже 20 марта.

В министерстве энергетики и ЖКХ уверены, что Суханов станет серьезным руководителем благодаря своему профессионализму и настойчивости. Более того, он не понаслышке знает о проблемах ЖКХ в области.





В скором времени новый директор Фонда капремонта встретится с губернатором Евгением Куйвашевым, пишет E1.ru.



Напомним, на должность главы Фонда капремонта также претендовал тагильчанин Никита Копаев.