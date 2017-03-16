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Новости Нижнего Тагила

Новый директор Фонда капремонта был назначен в Свердловской области

16 марта 2017, 09:00Добавить новость
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В Свердловской области накануне был назначен директор Фонда капремонта. Им стал 47-летний бывший глава Сухого Лога. Заступает на новую должность Станислав Суханов уже 20 марта.

В министерстве энергетики и ЖКХ уверены, что Суханов станет серьезным руководителем благодаря своему профессионализму и настойчивости. Более того, он не понаслышке знает о проблемах ЖКХ в области.

В скором времени новый директор Фонда капремонта встретится с губернатором Евгением Куйвашевым, пишет E1.ru.

Напомним, на должность главы Фонда капремонта также претендовал тагильчанин Никита Копаев.

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