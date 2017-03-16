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Новости Нижнего Тагила

Новый глава городского округа был избран в Невьянске

16 марта 2017, 08:30Добавить новость
администрация,выборы,город,работа,Свердловская область,Невьянск,мэр,Невьянский район
15 марта в Невьянске выбрали нового руководителя округа. Отбор происходил по результатам конкурса на замещение должности городского главы.

Кандидаты выступали с презентацией дальнейшего развития территории Невьянского округа, отвечали на вопросы и поясняли свою точку зрения и неясные моменты, пишет Твой Континент.

За выступавшими наблюдали представители комиссии, среди которых был экс-глава Невьянска Евгений Каюмов, а также протоиерей Игорь Титов.

Из четырех кандидатов по итогам голосования первым стал Александр Берчук. За ВРИО главы НГО проголосовали 17 присутствующих из 20.

Помимо него на должность мэра пробовались Федор Шелепов (ВРИО главы администрации НГО), Станислав Делидов (замглавы НГО по социальным вопросам) и экс-глава Невьянска Степан Назаров.

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